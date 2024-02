Polizia di Stato: il Commissario Capo Lubrano va in pensione

Nella giornata del 27.02.2024 il Questore della Provincia di Biella tramite la consegna di una targa celebrativa e della medaglia d’argento ha salutato il Commissario Capo della Polizia di Stato Vincenzo Lubrano che dal 1° Marzo 2024 raggiungerà la quiescenza.

Incorporato nella Polizia di Stato nel 1994 ha frequentato lo specifico corso di formazione come Allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato al termine del quale viene assegnato alla Questura di Biella con la qualifica di Vice Ispettore e il ruolo di Coordinatore dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nel corso dei 30 anni di lunga e onorata carriera ha ricoperto numerosi incarichi tra i quali quello di Dirigente l’Ufficio Immigrazione, Coordinatore e successivamente Reggente della Divisione Anticrimine, Dirigente D.I.G.O.S. e responsabile Squadra Tifoserie.

Nominato Commissario Capo nel novembre del 2021, viene poi incaricato della dirigenza dell’Ufficio del Personale ricoprendo anche per un periodo la Dirigenza a scavalco dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Il Commissario Capo Lubrano nel corso della carriera ha poi svolto in tre occasioni (2015, 2022 e 2023) le mansioni di Segretario del Consiglio Provinciale di disciplina e componente della commissione di Sorveglianza sugli Archivi della Questura di Biella, nonché Referente provinciale per la Formazione e Aggiornamento professionale del personale della Polizia di Stato di Biella.

Il Questore Ciccimarra ha ringraziato il Commissario Capo Lubrano per il lavoro svolto in questi anni e per l’impegno profuso e dimostrato in ogni momento nel corso della carriera.

Nel corso della cerimonia dei saluti il Commissario Capo Lubrano ha ringraziato il Questore di Biella per il supporto e la vicinanza sempre dimostrate, manifestando inoltre il suo orgoglio per aver fatto parte per tanti anni dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.