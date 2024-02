A Candelo si fanno "Quattro passi in Baraggia"

Domenica 10 marzo a Candelo , l’Associazione La Pero di Cossato organizzerà una gara promozionale di marcia alpina di regolarità attraverso i sentieri della Baraggia.

Possono partecipare sia atleti tesserati che persone non tesserate che vogliono provare la marcia di regolarità.

La partenza è in programma alle 9 mentre il ritrovo dalle 8.

Le iscrizioni vanno effettuate entro le 21 di giovedì 7 marzo per i tesserati FIE sul sito marcia alpina, per i non tesserati mandando mail cronogarebiellese@gmail.com