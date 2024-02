Piccoli lettori in erba, a Biella un nuovo capitolo del viaggio tra le pagine e le culture

Mercoledì 28 febbraio, a partire dalle 16, appuntamento al Parco degli Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia a Chiavazza, per il quinto appuntamento del progetto "Piccoli lettori in erba". Questa volta, insieme all'Associazione Genitori Chiavazza, si esplorerà il tema dell'intercultura con entusiasmo e curiosità. Presenti anche le educatrici Eleonora e Debora che leggeranno "Piccolo Blu e Piccolo Giallo", un meraviglioso albo illustrato per bambini di Leo Lionni.

Ma non finisce qui! Durante l'avventura letteraria, si potrà mettere anche le mani in pasta con un'attività creativa a tema mondo, che permetterà di esplorare le molteplici sfaccettature della ricca diversità culturale. Ingresso libero e gratuito.