A Candelo ritrovati negli archivi comunali un antico antifonario e un frammento di epistolario, FOTO

"Gli statuti sono conservati nel nostro Archivio, ma finora le due pergamene non avevano attirato attenzione, sia perché gli studi sull'archivio negli anni si erano focalizzati su altri temi, sia perché "nascoste", utilizzate come coperta di un altro documento più recente, appunto gli statuti comunali" racconta il Responsabile del Settore Cultura, Simone Emma. "Insieme con Irene Bosa, studentessa di storia medievale in servizio presso l'Ufficio Cultura, durante i lavori di allestimento della mostra di documenti d'archivio a cui stiamo lavorando, l'antifonario ci è saltato agli occhi e, grazie alla collaborazione di Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare di Vercelli a cui abbiamo chiesto supporto, abbiamo realizzato l'importanza anche del frammento a fianco, più piccolo ma ancora più antico".

Per quanto riguarda l'antifonario, si tratta di una pergamena databile intorno alla fine del 1200 - prima metà del 1300, che riporta la notazione di canti liturgici: in pratica, possiamo considerarlo un antico "spartito" musicale, che riporta le antifone in evangelio (ad Benedictus et ad Magnificat) per il lunedì e il martedì della quarta domenica di Quaresima. Difficile, dalla grafia musicale e testuale, determinarne con esattezza la provenienza, ma sicuramente parliamo di Italia settentrionale. Già solo questo ritrovamento è importante per l'archivio storico candelese, dato che in precedenza il documento inventariato più antico è probabilmente successivo, metà XIV secolo.

Come descritto, il ritrovamento è avvenuto consultando un altro documento: i due documenti erano integrati nella copertina e nella rilegatura della raccolta di statuti comunali. Si tratta di un esempio dell'antico modo di "riciclare" materie e materiali, ricorrente nei documenti antichi: utilizzare fogli di codici non più in uso, sia liturgici che di altro genere, era una pratica molto diffusa per la resistenza della pergamena, ma soprattutto per il fatto che la pergamena nuova aveva dei costi molto elevati.

Maneggiando tra gli archivi, può capitare così di fare ritrovamenti di questo tipo. “Da sempre sono vicino alla tecnologia e all'innovazione- continua Simone Emma- e l'informatica è strumento quotidiano fondamentale, ma allo stesso tempo rischia di allontanarci da mondi di una ricchezza incredibile, come quelli degli archivi: avere la possibilità di lavorare con i documenti antichi ogni volta è un'emozione indescrivibile, tanto più in occasioni speciali come queste, che speriamo possano avvicinare a questi temi e a queste meravigliose carte”.