Oltre 100 persone alla “Mongrando in Alto” nel segno dell'amicizia e nel ricordo di Luisella e Fabrizio FOTO e VIDEO

Oltre 100 persone alla “Mongrando in Alto” nel segno dell'amicizia e nel ricordo di Luisella e Fabrizio (servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Oltre 100 persone hanno preso parte alla “Mongrando in Alto”, camminata e gara non competitiva da 6 chilometri, in programma nel pomeriggio di oggi, 24 febbraio. Una manifestazione contrassegnata dall'amicizia e dalla passione per lo sport, nel ricordo di Luisella e Fabrizio. La comitiva si è data appuntamento alla chiesa di San Lorenzo e ha attraversato le frazioni di San Michele, Ruta e Graziano.

Alla fine, sono giunti primi al traguardo Marco Ravetti e Ludovica Boetto. Per tutti i partecipanti un dolce ristoro all'arrivo, con la presenza di ben 20 torte, preparate per l'occasione dalle volontarie della Vetta Running, organizzatori dell'appuntamento podistico, assieme alla parrocchia, apparsi visibilmente soddisfatti per il buon numero di partecipanti per l'edizione 2024.