Le corse del fine settimana di newsbiella.it

Questa settimana si corre per la 3a edizione Cross di Valdengo, per Mongrando in Alto 9° edizione e a Massazza per la Carnival Fun Run sabato 24 e domenica 25 febbraio.

La parrocchia di San Lorenzo a Mongrando, in collaborazione con la società “La Vetta Running asd vc053” organizza per oggi, sabato 24 febbraio la corsa, passeggiata ludico motoria, nordic walking, non competitiva denominata: “Mongrando in Alto 9° edizione”. Possono partecipare tesserati Fidal, runcard o enti di promozione sportiva e tutti i non tesserati. Il percorso sarà lungo km. 5,6; iscrizioni: € 6 sul posto il giorno della gara Il ritrovo è alle ore 14:00 presso la parrocchia di San Lorenzo a Mongrando, la partenza alle 15:00 passeggiata e nordic walking, ore 15:30 corsa. Premio partecipazione: premio di partecipazione per tutti i partecipanti. Servizi offerti: ristoro finale per tutti responsabile organizzativo: Linty Enrico cell. 334 899 3788 info: sul sito della società www.lavettarunning.com

Winter Brich Valdengo ASD (VC069) organizza invece il domani, domenica 25 febbraio a Valdengo, la 3a edizione Cross di Valdengo, gara di corsa campestre valida come Trofeo Piemonte Cross giovanile, campionati regionali individuali di corsa campestre promozionale, Prova selezione rappresentativa CM/CF. La gara è riservata ai tesserati Fidal delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Esordienti EM10/EF10, EM8/EF8, EM5/EF5.

Trofeo Piemonte Promozionale di Corsa Campestre, Campionati regionali individuali di corsa campestre promozionale, possono partecipare gli atleti italiani e stranieri appartenenti alle categorie Ragazzi e Cadetti maschili e femminili tesserati per Società piemontesi regolarmente affiliate alla FIDAL nel 2024.

Quota iscrizione:

2€ Esordienti - 3€ Ragazzi/e , Cadetti/e

Le iscrizioni sono obbligatorie entro le ore 23.59 giovedì 22 febbraio direttamente dalla sezione on-line della propria società di appartenenza. Non saranno possibili iscrizioni direttamente in loco il giorno della gara. I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto Banca Sella IBAN: IT22T0326844920052380271070 intestato a Winter Brich Valdengo ASD indicando “Cross di Valdengo” e codice società. Inviare copia bonifico a info@winterbrichtrail.it

Ritiro buste pettorali: saranno distribuite in un'unica soluzione al rappresentante di società. Ritrovo ore 8.30 presso il centro sportivo comunale in Via Libertà, 30 a Valdengo(BI)

ORARIO INDICATIVO GARE E DISTANZE

Ore 10.30 Cadetti Km 3

Ore 11.00 Cadette Km 2

Ore 11.30 Ragazzi Km 1.200

Ore 12.00 Ragazze Km 1.200

Ore 12.15 EM10/EF10 m 800

Ore 12.30 EM8/EF8 m 600

Ore 12.45 EM5/EF5 m 400

Responsabile organizzativo Walter Cigana 3288831413

Per tutte le informazioni inerenti, tracciati percorsi, parcheggi consultate il sito www.winterbrichtrail.it

A Massazza sempre domani, domenica 25 febbraio l’associazione turistica "Proloco Massazza", organizza la “Carnival Fun Run”, con la partecipazione e l'aiuto del Comitato del Carnevale. La manifestazione è una Camminata Ludico Motoria e Corsa non competitiva aperta a tutti (tesserati FIDAL – ENTI DI PROMOZIONE e RUNCARD). Possono partecipare alla manifestazione, che è NON COMPETITIVA, tutte le persone in buono stato di salute.

Il percorso prevede un circuito di circa 6 km per la maggior parte sterrato. La partenza è prevista per le 10:00.

La manifestazione è organizzata con la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974 – VC008. Le iscrizioni avranno luogo il giorno della manifestazione a partire dalle ore 9:00 (presso il Polivalente “Filippo Turati” a Massazza (BI) – Via Castello 1) e fino all’inizio della manifestazione. La quota di iscrizione è di 8 € comprensivo di assistenza medica, pacco gara (garantito ai primi 150 iscritti), ristoro, gratuito per i bimbi e ragazzi fino a 14 anni