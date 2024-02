Cambiamento per Valdilana, parla il consultore di Soprana Vampari: “La fusione non cancelli le nostre radici”

Riceviamo e pubblichiamo:

Roberto Costella, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative a Valdilana desidera portare alla luce il pensiero di Stefano Vampari, consultore di Soprana, riguardo la decisione dell’amministrazione di abolire le municipalità. Così Vampari: “La scorsa tornata elettorale mi venne offerto un posto di rilievo durante la mia candidatura, ma scelsi di candidarmi come Prosindaco della mia municipalità di Soprana, per poter avere una vicinanza diretta con la mia popolazione che si era divisa sulla scelta dell’unione dei comuni. In questi 5 anni mi sono impegnato per portare avanti il mio compito da consultore con impegno e dedizione e sono molto soddisfatto di aver potuto ascoltare la mia gente e aver risolto loro alcuni problemi riscontrati”.

“Esatto parlo di municipalità - continua Vampari- la municipalità che tanto era stata promessa dagli amministratori che ci hanno portato al referendum e successivamente ci hanno amministrati. Queste promesse da Pinocchio furono la chiave per cui, a malincuore, la gente salutava il comune di Soprana per dare vita al nuovo comune di Valdilana”. Prosegue Vampari: “Oggi le stesse persone che ci hanno promesso la conservazione delle nostre radici, con un colpo di spugna, cancellano tutto eliminando sia le municipalità sia la figura del prosindaco. Questa è l'ennesima promessa che viene meno fatta da chi diceva di amare Soprana alla propria popolazione. Sei anni fa mi venne proposta la fusione in quanto consigliere di maggioranza. La cosa non mi convinse e per questo decisi di votare contro. Poi il referendum e il volere dei consigli comunali portò alla fusione; io accettai il verdetto e mi misi al servizio della popolazione. Il comune nuovo è stato fatto e ora bisogna farlo funzionare molto meglio di come è avvenuto fino ad ora. Accettare la fusione però non significa voler cancellare le radici ed è per questo, che ancora una volta, grido allo scempio di questa amministrazione. I miei concittadini pian piano si stanno abituando all' idea di essere "di Valdilana" ma non sono pronti a dimenticare di essere stati cittadini di Soprana. Questo era garantito solo ed esclusivamente dalle municipalità. Un senso di rispetto verso il passato, un senso di rispetto verso la popolazione. Proprio per questo abbiamo chiesto al nostro capogruppo Roberto Costella di lottare in consiglio comunale, benché sapessimo che il risultato sarebbe stato scontato. Proprio per questo mi assicurerò in caso di nostra vittoria che rimanga una figura per ogni ex comune ad identificarsi come Prosindaco al quale la popolazione potrà rivolgersi per qualsiasi neccessita o bisogno. Una figura del paese, di fiducia. Questo nessuno statuto lo potrà mai negare. Le promesse vanno mantenute”.