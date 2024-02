Raffica di furti nel Biellese: tre vanno a segno, in due casi i ladri scappano a mani vuote (foto di repertorio)

Raffica di furti nel Biellese. Due tentati (a Camburzano e Netro) e altri due andati a segno nei comuni di Occhieppo Superiore, Candelo e Netro.

È successo ieri, 23 febbraio. I ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per impossessarsi di alcune medaglietta da pesca, orologi e alcuni materiali in oro. Negli altri casi, invece, i malviventi non sarebbero riusciti a entrare nelle abitazioni a causa dei sensori volumetrici. Su tutti gli episodi indagano i Carabinieri.