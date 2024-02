Rhythmic School alla prima prova del regionale FGI Silver LB: circa 400 atlete, FOTO

Si è disputata nel week end, con due intensissime giornate di gara (sabato dalle 9 alle 20 e domenica dalle 9,30 alle 19), la prima prova regionale FGI Silver LA1, LA2, LB1 ed LB2 di ginnastica Ritmica, presso il palazzetto dello sport di Candelo, con l’organizzazione a cura dello staff della Rhythmic School. In gara quasi 400 atlete in rappresentanza di una quarantina di associazioni piemontesi e valdostane.

Giorgia Maria Bonifacio, nella categoria LB1 J3, con due ottime esecuzioni al cerchio ed alle clavette ha ottenuto la vittoria con ampio margine sulle sue numerose avversarie. Molto buone anche le prove delle altre atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya: Alice Cola, in gara nella categoria LB2 J1, ottiene la medaglia di bronzo effettuando le routine alla palla ed al nastro; mentre Ginevra Lanza è ottima quarta nella combattutissima categoria LB1 A4 portando in gara gli esercizi al cerchio ed alle clavette. Hanno gareggiato in LB1 A1, effettuando fune e clavette, le giovanissime Matilde Agostino che ha ottenuto il quinto posto ed Emma Latanza classificatasi decima su un novero di una trentina di atlete. Hanno accompagnato le ginnaste in gara le tecniche Arianna Prete, Mariia Nikitchuk e la DT Tatiana Shpilevaya che commentano i risultati ottenuti dalle loro assistite: “È stata una competizione particolarmente partecipata e combattuta, le nostre atlete si sono distinte ottenendo dalla giuria ottime valutazioni e classificandosi sempre ai vertici delle graduatorie. Giorgia ha vinto, Alice è terza e Ginevra quarta. Hanno fatto il loro esordio Matilde ed Emma nelle allieve A1, per loro non è importante la classifica perché essendo al primo anno agonistico (8 anni) le capacità delle stesse sono ancora embrionali, per cui per loro è più importante l’esperienza rispetto al risultato acquisito, comunque buono per entrambe!” concludono le tecniche. Tutta l’attenzione della Rhythmic School è ora dedicata al campionato nazionale di serie C – ZT1 che si disputerà al Palasport di Candelo, domenica 25 febbraio, al quale sono iscritte ben 51 squadre provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Toscana; sarà un banco di prova molto impegnativo per la macchina organizzativa societaria e per la squadra delle RSgirls composta da Giulia Sapino, Ginevra Bravaccino, Elena Pavanetto e Noemi Sgueglia.