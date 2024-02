Guasto alle sbarre del passaggio a livello a Cossato, treno da Biella soppresso

Ennesimo disagio per chi prende il treno. Ieri giovedì 22 febbraio un passaggio a livello a Cossato è rimasto con le barriere alzate a metà e il semaforo rosso. Fortunatamente non ci sono stati incidenti, ma un passante ha segnalato prontamente il guasto ai Carabinieri, che a sua volta hanno avvisato la Polfer di Torino affinchè provvedesse alla riparazione del guasto.

In seguito all'accaduto, il treno che era in partenza da Biella e avrebbe dovuto percorrere la tratta dove si trovava il passaggio a livello non funzionante è stato soppresso, ed è stato messo a disposizione dei pendolari un autobus sostitutivo in attesa che venisse riparato il pezzo rotto.