Piazza Vittorio Veneto a Biella pedonale, a metà marzo apre il cantiere

In Piazza Vittorio Veneto a Biella, il cantiere per dare una nuova immagine a quell'angolo di città, aprirà il 18 marzo. Il rinnovamento della piazza è ormai imminente, un nuovo tassello, in una città dove giusto in questi giorni il consiglio comunale ha dato il via libera a importanti progetti come al recupero dell'ex Upim in via Gramsci, dell'area ai confini con Gaglianico dove nascerà Le Vette e alla realizzazione di un nuovo supermercato a Chiavazza, lungo via Milano.

Il cantiere sarebbe dovuto partire a inizio anno, ma a frenare sulla riqualificazione dell'area sarebbe stata l'Agenzia della mobilità piemontese, non convinta sulla posizione proposta dal Comune delle future fermate dei bus che oggi gravitano nella zona dell'ex Standa. Ora gli interlocutori hanno trovato un accordo, e c'è già un' ordinanza del Comune nella quale appunto si legge che il 18 marzo aprirà il cantiere.

Per consentire l'intervento è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare e pedonale, eccetto autorizzati per l’esecuzione dei lavori e i residenti in ingresso e in uscita dal passo carraio all'altezza del n°15, finché le condizioni di sicurezza lo consentiranno in Piazza Vittoria Veneto est, dalla rotatoria tra via Torino/Bertodano/Lamarmora (esclusa) e Piazza Vittorio Veneto nord (la cui circolazione rimarrà aperta fino a quando le condizioni di sicurezza e l’avanzamento del cantiere lo consentiranno); viale Matteotti sud, tra via Volpi e Piazza Vittorio Veneto est, qualora le condizioni di sicurezza e l’avanzamento del cantiere lo rendano necessario, dalle ore 8.30 del 18.03.2024 alle ore 18.00 del 18.09.2024.

"Sarà un cantiere complesso - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà - , perchè oltre a trattarsi di lavori pubblici dove purtroppo tante volte la procedura va a rilento, abbiamo anche diversi interlocutori con i quali dobbiamo giustamente confrontarci. Si tratta di Atap, dell'Agenzia della mobilità Piemontese e dei tassisti, che ringrazio per la loro disponibilità".

Per consentire l'avvio dei lavori Atap sta predisponendo un nuovo piano bus, con nuove fermate, come pure i tassisti, che una volta chiuso il cantiere troveranno spazio al lato Nord dei giardini Zumaglini.

Il progetto vale 700 mila euro e prevede un nuovo arredo urbano, una nuova illuminazione pubblica smart di ultima generazione, nuove panchine, passaggi pedonali e una moderna fontana a raso terra. A livello di cantiere il progetto prevede la rimozione di tutto il marciapiede lungo il perimetro dei giardini Zumaglini, il ricollocamento delle piante esterne, il rifacimento della pavimentazione con i ciottoli che lo scorso anno sono stati sostituiti dalle vie Lamarmora e Pietro Micca. Migliorie saranno apportate anche nella zona della fontana Fons Vitae.