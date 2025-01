Ex Upim a Biella, Palazzo Jacquard, al via l'allestimento dei ponteggi FOTO

Ex Upim a Biella, Palazzo Jacquard, al via l'allestimento dei ponteggi

Sono in fase di allestimento i ponteggi per la ristrutturazione "a nuovo" di Palazzo Jacquard, l'immobile ex UPIM di via Gramsci a Biella, che verrà trasformato in un complesso residenziale moderno, sostenibile e di alta qualità. Prevista la realizzazione - sul tetto - di una villa di 300 mq, con 400 mq di giardino, piscina e torretta osservatorio; di 12 appartamenti, ampi bilocali, trilocali, quadrilocali, di varie metrature; di una grande area commerciale al piano terra; di 18 posti auto e 12 cantine.

La ristrutturazione “a nuovo” di Palazzo Jacquard prevede il recupero dell'edificio e la sua trasformazione in un complesso residenziale, per offrire i massimi livelli di comfort e superare le attuali normative in termini di contenimento energetico e abbattimento acustico.

Nel frattempo, sono già 3 le unità immobiliari opzionate da futuri compratori, mentre sono in stato di discussione avanzata diverse trattative, sia per le unità immobiliari, che per la villa sul tetto, che per l'area commerciale.

Rimane aperto - sempre meglio su appuntamento - l'ufficio vendite in via Gramsci, all'interno del quale è stato allestito un appartamento campìone completamente arredato da MSC Italia in collaborazione con Officina di Celine di Selina Martinello, con lo scopo di consentire ai futuri acquirenti di poter visualizzare l'abitazione che stanno per acquistare.