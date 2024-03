Biella: lunedì apre il cantiere in piazza Vittorio Veneto, linee bus su via Lamarmora, foto Mattia Baù per newsbiella.it

Ci siamo: è da anni che se ne parla, ma lunedì 18 marzo aprirà il cantiere in piazza Vittorio Veneto, e tutti i bus che oggi gravitano in quello spazio, saranno dirottati lungo via Lamarmora.

Comune e Atap sono al lavoro per la definizione dei dettagli di un progetto che per Biella rappresenterà una grande rivoluzione.

A dare conferma dell'avvio dei lavori è l'assessore Davide Zappalà. E il Comune ha già pubblicato un'ordinanza che prevede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare e pedonale, eccetto autorizzati per l’esecuzione dei lavori e i residenti in ingresso e in uscita dal passo carraio all'altezza del n°15, finché le condizioni di sicurezza lo consentiranno in Piazza Vittorio Veneto est, dalla rotatoria tra via Torino/Bertodano/Lamarmora (esclusa) e Piazza Vittorio Veneto nord (la cui circolazione rimarrà aperta fino a quando le condizioni di sicurezza e l’avanzamento del cantiere lo consentiranno); viale Matteotti sud, tra via Volpi e Piazza Vittorio Veneto est, qualora le condizioni di sicurezza e l’avanzamento del cantiere lo rendano necessario, dalle ore 8.30 del 18.03.2024 alle ore 18.00 del 18.09.2024.

"Si tratta di una parte della città storicamente periferica ma che è andata ad assumere via via maggior centralità man mano che si sviluppava l’espansione verso sud - commenta l'assessore Davida Zappalà -. Sotto certi punti di vista questa porzione di Biella è già percepita dai cittadini come reale centro, basti pensare che quando l’Italia ha vinto gli europei è proprio qui che i Biellesi sono scesi a festeggiare, nonostante nessuna amministrazione avesse detto loro che questo fosse il centro della città. Anzi, era stato detto che questo luogo dovesse servire a centro di interscambio dei pullman con tutti i problemi che una scelta del genere poteva far nascere: innanzitutto la perdita di un’opportunità. In secondo luogo un doppione di quanto già presente in P.za San Paolo, dove già transitano 14 delle 18 linee, tra provinciali e comunali, che quotidianamente attraversano la nostra città. Per ultimo, le aree dedicate a stazione, anche quando assolutamente tranquille, possono trasmettere una sensazione di trasandatezza che, a tratti, affiorava anche qui. Il passaggio dei pullman creava una barriera, chi transitava da P.za Vittorio Veneto per recarsi in Via Italia, o saliva sotto i portici del lato est, o lungo i giardini nel lato ovest, ma era pochissima la permeabilità tra questi due spazi. Spero che l’intervento e la complanarità tra le 2 altezze, ovverosia marciapiede ad est e a ovest possa unificare i due ambienti, venendo a creare un’originale unicum: piazza parco". Anche Piazza San Paolo sarà interessata dai lavori: "Verrà trasformata in un efficiente centro di interscambio ferro gomma - conclude l'assessore -, dove si assesteranno tutte le linee comunali e provinciali dei pullman che attraversano Biella. Ci sarà la stazione dei taxi e una stazione di noleggio bici elettriche, che ci auguriamo di riuscire a portare entro pochi mesi". La pavimentazione della piazza Vittorio Veneto sarà abbellita con la posa di lastre in grano diorite chiara, spesse 8 cm, che si alterneranno a cubetti in granito, sotto le quali sarà creato un sottofondo in calcestruzzo spesso 20 cm in modo che la pavimentazione possa supportare qualsiasi tipo di peso. Verrà rifatto l’acquedotto, l’illuminazione e verrà posato un cavidotto vuoto per l’eventuale posa di linee di alta comunicazione

E i bus? Tutto pronto. "In questi mesi - spiega il presidente di Atap Vicenzo Ferraris - si siamo sempre mossi di concerto con il Comune. E' un progetto complesso che andava seguito con molta attenzione. Nelle prossime ore usciremo con gli orari e tutti i dettagli su dove saranno spostate le corse".