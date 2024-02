Legami oltre le differenze, a Città Studi la presentazione del progetto ampliato

Giovedì 22 febbraio, alle 15, presso Città Studi a Biella, Provincia di Biella e i Bambini delle Fate, insieme ad imprenditori e imprenditrici del territorio, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Domus Laetitiae, le associazioni A.gen.da., ANGSA e la cooperativa Big Picture Learning, presentano il progetto Banca del Tempo Sociale - Legami oltre le differenze: un progetto dedicato all’inclusione sociale.

Il progetto Legami oltre le Differenze di cui l’Amministrazione Provinciale è capofila, dopo il primo anno di sperimentazione, si amplia con la collaborazione dell’Associazione i Bambini delle Fate Onlus e assume una connotazione sempre più importante e più inclusiva. L’evoluzione del progetto nasce dall’esigenza oggettiva di includere anche i/le ragazzi/e che avendo concluso il loro percorso scolastico, non hanno più la scuola come luogo dove vivere le relazioni e per questo vivono sempre più in solitudine.

Il progetto ha lo scopo di offrire a ragazzi e ragazze con autismo e disabilità, l’occasione di trascorrere del tempo in modo diverso con dei coetanei delle scuole superiori dando loro l’opportunità di fare un’esperienza formativa e di avvicinarsi al mondo del sociale in una struttura organizzata per diventare parte integrante di un percorso di crescita comune. Il progetto coinvolge tutti gli Istituti di Istruzione superiore di secondo grado: I.I.S. “Gae Aulenti”; I.T.I.S. “Q. Sella”; I.I.S. “E. Bona”; I.I.S. “G. e Q. Sella”; Liceo “A. Avogadro”; Big Pictures Learning; I.I.S. del Cossatese Valle Strona.

A questa iniziativa partecipano 82 studenti, di cui 12 con disabilità, di classe terza, quarta e quinta di tutti gli istituti superiori della provincia di Biella; inoltre partecipano 10 ragazze/i con disabilità che hanno concluso il proprio percorso scolastico. Dal punto di vista organizzativo i partecipanti vengono suddivisi in gruppi, per svolgere in autonomia attività e uscite assieme in orario extrascolastico per 2 ore settimanali, supportati dalla figura di un’educatrice/tutor che li aiuterà nella pianificazione/ organizzazione degli incontri e nella gestione delle spese che verranno interamente rimborsate. Per questo impegno tutti i partecipanti riceveranno dei buoni per l’acquisto di libri e sarà previsto anche il riconoscimento di crediti formativi.

Sono diversi gli aspetti positivi di questo progetto: si vuole promuovere la creazione di una rete di supporto ai ragazzi e ragazze con disabilità, la nascita di amicizie e relazioni, il miglioramento dell’autonomia, il senso di “alleggerimento” che provano i genitori nel vedere il figlio uscire e vivere anche delle attività fino ad allora impensabili nonché il beneficio collettivo di un’esperienza che punti ad accrescere la sensibilità generale della comunità del domani verso il sociale, verso chi rimane un passo indietro. Se questi gruppi di ragazzi sapranno costruire delle relazioni che continueranno nel tempo, allora avremo raggiunto il nostro scopo, perché chi trova un amico trova un tesoro!

«Con questo progetto vogliamo celebrare la bellezza dell’inclusione – sottolinea il Presidente Emanuele Ramella Pralungo – E’ grazie a ragazzi come questi che impariamo continuamente a superare le differenze e a costruire relazioni autentiche e durature. Esprimo inoltre la mia soddisfazione per la collaborazione con l’Associazione I Bambini delle Fate che ha permesso l’ampliamento del progetto».