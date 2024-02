Rugby, Biella Rugby v Cus Torino domani alle 14,30

Tifosi gialloverdi, vi aspettiamo alla Cittadella del Rugby di biella numerosissimi. L’appuntamento è per domani, domenica 18 febbraio, quando Vezzoli e compagni incontreranno Cus Torino. Una match importantissimo per entrambe le compagini. Gli universitari, dominatori del campionato, detengono lo scalino più alto del podio a suon di vittorie conquistate con il bonus. Scalino condiviso per qualche settimana proprio con Biella Rugby, l’avversario più indigesto, ora inseguitore più immediato. 57 punti per gli universitari, 53 per Biella Rugby, per entrambi tredici partite giocate, una persa da Cus Torino sul campo di Parabiago alla giornata sei, lo stesso campo dal quale Biella è uscito sconfitto meno di sette giorni fa. Allo scontro diretto, giocato a Torino nel mese di ottobre nessun vincitore, solo un 24-24 che non ha soddisfatto nessuno. Domenica l’ultimo confronto della stagione tra le due squadre più performanti del girone. Siamo certi che ognuno dei contendenti darà il massimo affinché a tempo scaduto la prova di forza non risulti nulla.

Coach Alberto Benettin: “Arriviamo da una meritata sconfitta contro Parabiago dove abbiamo sofferto eccessivamente la squadra avversaria. Troppi errori commessi, tutti ripresi in settimana al fine di non ripeterli e migliorarci, a partire dall’atteggiamento che, soprattutto ad inizio gara non è stato adeguato alla partita che stavamo giocando. Un atteggiamento che necessariamente domenica dovrà essere molto differente per farci trovare pronti ad affrontare Cus Torino. I nostri prossimi avversari sono sicuramente la squadra più forte del campionato, lo dicono i risultati ed il gioco che sono in grado di esprimere. Ovviamente noi scenderemo in campo per cercare di vincere la partita. Sarà una grande sfida per noi che li inseguiamo di una manciata di punti. Una grande prova per i ragazzi che avranno l’occasione di misurarsi direttamente con il nostro competitor più quotato. Mi aspetto una partita carica di emozione e molto bella in termini di espressione di gioco. Sarà una partita veloce con gran movimento di palla. Mi aspetto anche di vedere la tribuna piena, il sostegno del nostro pubblico sarà fondamentale”.

Kick off alle ore 14.30.