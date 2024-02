Meteo Biella, le previsioni del fine settimana: sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024.

Negli ultimi giorni il Biellese ha visto il calar del sole allontanarsi, rischiarando le cupe serate invernali. Le precipitazioni dei giorni scorsi hanno irrorato il terreno che, a seguito delle temperature diurne quasi primaverili, si lascia sfuggire qualche ciuffo di primule.

Un campo di alte pressioni torna ad assolare la regione, che vedrà la presenza di nubi sparse, in particolare durante le ore pomeridiane.

Secondo 3Bmeteo le previsioni del weekend prevedono temperature stabili e cieli prevalentemente sereni e poco nuvolosi.

- Oggi, sabato 17 febbraio, non sono previste piogge, nonostante le nuvole copriranno parzialmente il sole. Le temperature si attesteranno fra i 5°C e i 15°C e i venti si manterranno deboli per l’intera giornata.

- Domani, domenica 18, la nuvolosità tenderà ad incrementare, in particolare nel pomeriggio, nonostante ciò non sono previste precipitazioni e le temperature aumenteranno leggermente: dalle minime di 7°C, alle massime di 15°C. I venti si manterranno deboli durante l’intero arco della giornata e l’umidità sarà piuttosto variabile, incrementando durante le ore serali.

Non sono previste allerte meteo.