Saluzzo, Ginnastica ritmica: RSgirls guadagnano quinto e quarto posto nella categoria Open e Allieve, FOTO

Si è disputata nel week end, presso l’ampio Palazzetto dello sport della Città di Saluzzo, la prima prova del campionato regionale di serie D di Ginnastica Ritmica FGI. Gara a squadre che ha visto scendere in pedana due compagini della scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya nel livello D, una nella categoria allieve e la seconda nella Open. La competizione di serie D prevede un esercizio collettivo a corpo libero, seguito dalla successione di due esercizi con attrezzi diversi, per concludere con l’esercizio individuale.

Hanno gareggiato fra le allieve Ginevra Viana, Ginevra Segatto e Martina Brocchi, impegnate prima nell’esercizio collettivo, poi in campo Segatto alla fune e Viana al nastro nella prova in successione e per finire Brocchi al cerchio nell’individuale. Per loro un quarto posto finale. La squadra Open composta da Giulia Bocci, Ilaria Giabardo, Esther Sales Neto ed Iris Marchesi, dopo aver eseguito l’ensemble al corpo libero, hanno effettuato la successione Marchesi alla palla e Giabardo al nastro per concludere con l’individuale di Bocci al cerchio. Quinto posto finale il giudizio della giuria per questo team.

Hanno accompagnato le ginnaste in gara Arianna Prete e Mariia Nikitchuk che commentano la prova delle loro atlete: “Le due squadre hanno fatto complessivamente bene, ci sono state però alcune imperfezioni che la giuria ha sanzionato giustamente e che ci hanno impedito di salire sul podio. Risultato, che si è dimostrato alla portata di entrambe le squadre. Faremo tesoro delle nostre imprecisioni, che cercheremo di eliminare con il lavoro delle prossime settimane, per arrivare alla seconda prova con una preparazione migliore e poter esprimere tutto il nostro potenziale”. Procede senza soste il calendario FGI, così come gli impegni organizzativi della Rhythmic School che prevedono nel prossimo week end la disputa al palazzetto dello sport di Candelo delle prime prove dei campionati regionali LB1, LB2, LA1 ed LA2 di ginnastica Ritmica FGI, prove che vedranno scendere in pedana, nella due giorni candelese, a gareggiare circa 400 atlete.