La protesta dei trattori torna in piazza a Biella

I trattori tornano in piazza a Biella, domani giovedì 15 febbraio, in piazza Martiri. A distanza di 10 giorni monta nuovamente la protesta in città, in concomitanza della manifestazione degli agricoltori a Roma.

La mobilitazione è prevista dalle 15 alle 18, motivo per cui il Comune ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione, eccetto veicoli autorizzati al seguito della manifestazione e mezzi di soccorso, nell'area a Sud del monumento a Q. Sella, dalle ore 12.00 alle ore 19.00 e comunque fino al termine della manifestazione.