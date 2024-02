Biella, la protesta continua: il corteo dei trattori è arrivato a Città Studi FOTO e VIDEO

Aggiornamento ore 13.30

I trattori sono arrivati a Città Studi. Il corteo ha fatto la sua entrata poco dopo le 13 di oggi, 5 febbraio, dopo aver attraversato la centralissima via Milano e il Ponte della Tangenziale. Radunati oltre 40 mezzi agricoli, con tanto di striscioni e manifesti di protesta.

I motivi delle rimostranze sono diversi e abbracciano diverse questioni. Come già enunciato dagli organizzatori sono sintetizzabili in diversi punti: “No alla farina di insetti, no aumenti gasolio, no ai contributi per lasciare campi incolti, no alla carne sintetica”. Il presidio resterà nel piazzale fino alle 17 e sono previsti interventi di ospiti e relatori.

Aggiornamento ore 12.20

Il corteo dei trattori in protesta è arrivato a Biella. Ad assistere al passaggio degli oltre 40 mezzi agricoli tanti cittadini che hanno manifestato tutta la loro solidarietà. Alcuni li hanno proprio sostenuti con parole di incoraggiamento ("Non mollate" o "Siamo con voi"). Anche in città il traffico ha subito qualche rallentamento. A breve, la carovana arriverà nel piazzale di Città Studi, dove avranno luogo interventi e confronti.

Aggiornamento ore 11.40

Traffico in tilt sul Ponte della Tangenziale per il passaggio dei trattori, in occasione della manifestazione degli agricoltori biellesi. Ad assistere il lungo corteo tanti automobilisti bloccati in prossimità dell'uscita di Biella.

Aggiornamento delle ore 10.40

Continua la protesta degli agricoltori biellesi: da pochi minuti, il corteo dei trattori ha attraversato la centralissima via Milano, per poi imboccare il Ponte della Tangenziale in direzione Città Studi. Come era prevedibile, lunghe code si sono formate da Vigliano Biellese fino a Chiavazza, con il traffico rallentato in direzione Biella.

Durante il tragitto, non sono mancati attestati di riconoscimento e condivisione da parte di passanti e automobilisti. "Siamo con voi", sono alcune delle parole rivolte ai partecipanti della manifestazione.

La partenza

“State distruggendo il nostro futuro”, “Se l’agricoltura molla, l’Italia crolla”, “Salvare l’agricoltura per salvare il futuro”.

Sono solo alcuni degli striscioni apparsi questa mattina nel piazzale di via della Tollegna, a Vigliano Biellese, in occasione della protesta dei trattori. La manifestazione, organizzata dal Comitato Cittadino Biellesi, ha visto la partecipazione di oltre 40 mezzi agricoli provenienti non soltanto da tutto il Biellese, ma perfino dalle province vicine di Vercelli e Novara.

Intorno alle 9, il corteo è partito e, in questo momento, sta percorrendo via Milano; poi imboccherà il Ponte della Tangenziale, con arrivo previsto a Città Studi. Al momento si segnalano code e traffico rallentato nelle arterie principali di Vigliano Biellese.