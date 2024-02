Proteste e corteo, anche a Biella arrivano i trattori: “Ecco perchè manifestiamo”

Dopo Bruxelles e molte zone del Piemonte, anche a Biella arriva la protesta dei trattori. La manifestazione, organizzata dal Comitato Cittadini Biellesi, avrà inizio alle 7 di domani, lunedì 5 febbraio, al parcheggio di via della Tollegna, a Vigliano Biellese. Sono attesi diversi mezzi agricoli, non solo da tutto il Biellese, ma perfino dalle province vicine di Vercelli e Novara.

Intorno alle 8.30 il corteo partirà e imboccherà prima via Milano poi il Ponte della Tangenziale, con passaggio in viale Macallè e arrivo al piazzale di Città Studi. Il presidio resterà lì fino alle 17, con interventi di ospiti e relatori. Come riportato nella locandina dell'evento, i motivi delle rimostranze sono sintetizzate in diversi punti: “No alla farina di insetti, no aumenti gasolio, no ai contributi per lasciare campi incolti, no alla carne sintetica”.