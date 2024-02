Calcio, riscatto per la Biellese: è sempre duello a due in Prima tra Valle Elvo e Cervo. Risorge il Pollone (foto di repertorio)

Pronto riscatto per la Biellese che ottiene tre punti importanti in chiave play off. Sono tre ora i punti che distanziano i lanieri dalla capolista del girone di Eccellenza, il Volpiano, che supera di misura il Città di Cossato, fermo al terzultimo posto.

In Promozione, invece, giornata in chiaroscuro, con importanti successi esterni per Fulgor Valdengo (1-0 sulla Juve Domo) e Chiavazzese (2-0 sul Dufour Varallo); umore inverso per Ceversama e Valdilana Biogliese, al tappeto con Arona e Feriolo.

In Prima Categoria, è bagarre ai piani alti della classifica con la capolista Valle Elvo (vincente nel derby con il Ponderano per 3 a 1) lontana appena due punti dalle inseguitrici Gattinara e Valle Cervo Andorno (uscita da Vercelli con il massimo della posta in palio). Rinviata la sfida tra Gaglianico e Quaronese mentre il Vigliano centra tre punti importanti, in chiave salvezza, sul campo di Aosta, grazie alla doppietta di Omorogbe.

Infine, in Seconda, si segnala la grande prestazione del Pollone, che ha meglio del Valdigne. Finisce 2 a 2 il big match tra le prime due della classe, con le Torri Biellesi ancora in testa, con 5 punti di vantaggio. Domenica da dimenticare per La Cervo, sconfitta in casa dal Leinì.