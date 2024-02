85 paioli sul fuoco, in tanti a Chiavazza per la Fagiolata e il Carnevale dei Bambini FOTO e VIDEO

85 paioli sul fuoco, in tanti a Chiavazza per la Fagiolata e il Carnevale dei Bambini (servizio di Stefania Zorio per newsbiella.it)

Clima di festa a Chiavazza per l'ultimo atto dell'edizione 2024 del Carnevale Benefico. Come tutti gli anni, la fagiolata è stata l'assoluta protagonista della giornata odierna che ha visto tantissime persone darsi appuntamento nel rione di Biella proprio per assaggiarla in compagnia dei propri cari e amici.

Come di consueto, alla benedizione del mattino è seguita la distribuzione dei piatti nella centralissima piazza XXV Aprile. Presente anche l'amministrazione comunale con il sindaco Claudio Corradino.

“Giornata più che positiva – commenta soddisfatto Pierangelo Mazzoni del Comitato Benefico Carnevale Chiavazza – Sono stati preparati 85 paioli e, anno dopo anno, cerchiamo di aumentare gradualmente con l'obiettivo di arrivare ai classici 130. Il meteo ci ha favorito, in tanti (anche da fuori città ndr) hanno espresso il loro gradimento circa il nostro operato. Un grazie a tutti, specialmente a coloro che si sono attivati nel realizzare questa manifestazione”.

Grande partecipazione anche al Carnevale dei Bambini, con numerose famiglie presenti all'oratorio frazionale, sulle note del gruppo musicale “Eva Céra”.