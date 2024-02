Vigili del Fuoco a Valdilana per incendio canna fumaria

Oggi, 7 febbraio, poco dopo le 9.45. i Vigili del Fuoco di Biella e i volontari di Ponzone sono giunti in frazione Gallo, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana per un incendio scoppiato sul tetto di un'abitazione.

Arrivate sul posto, le squadre hanno verificato la situazione e trovato la canna fumaria in acciaio incandescente. Si è provveduto al raffreddamento e alla messa in sicurezza della stessa e inibito l’uso fino ad una manutenzione da parte di un tecnico. L'intervento è ancora in atto.