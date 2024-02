Ginnastica Biella, ottimi risultati delle giovanissime FOTO

Domenica 4 febbraio, presso l’impianto della Polisportiva Pietro Micca a Biella si sono svolte le gara di Ginnastica Artistica Femminile del Campionato regionale silver categoria LB - LB3 avanzato e base.

Ginnastica Biella è stata presente con un folto gruppetto di giovanissime atlete, alcune delle quali alla loro prima esperienza di gara. Il risultato è andato ben oltre le attese, con buoni risultati per tutte loro. Occorre soprattutto sottolineare la loro bravura nel gestire l’agitazione durante la fase di riscaldamento pre-gara e la stessa competizione.

In ordine di importanza per i piazzamenti ottenuti, facciamo i complimenti a Grazioli Rachele 2° posto allieva 3 LB avanzato, Lancellotti Matilde 3° posto allieva 1 LB avanzato, Blotto Adele 5° posto allieva 2 LB base, Silva Adele 9° posto allieva 4 LB3 avanzato, Lepori Chiara 10° posto junior 2 LB avanzato e Antonini Marianna 12° posto allieva 4 LB avanzato. Le ginnaste, accompagnate in pedana dalle tecniche Sara Battagion e Irina Sitnikova, è stato sostenuto dalle tribune da un numeroso gruppo di tifosi e genitori.