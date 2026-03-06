Lunedì sciopero generale: a rischio scuole, trasporti e ospedali

L'asl di Biella informa che il Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, riporta che lunedì 9 marzo 2026 hanno proclamato sciopero:

CONFEDERAZIONE USB : sciopero generale per l’intera giornata. Per la sanità lo sciopero è articolato da inizio primo turno del 9 marzo 2026 a fine dell’ultimo turno della stessa giornata.

SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE: sciopero generale per l’intera giornata

USI FONDATA NEL 1912: sciopero generale. Per il personale della Sanità e dei Servizi socio sanitari e socio assistenziali, anche esternalizzati o in regime di convenzione e appalto con il S.S.N. e regionale ed Enti locali, anche H24 o notturni, dal turno montante per la notte dell’8 marzo 2026 e fino all’ultimo turno smontante del 9 marzo 2026

CLAP – Camere del Lavoro Autonomo e Precario: sciopero generale dalle ore 00,01 alle ore 23,59 del 9 marzo 2026 compreso il primo turno montante per i turnisti

Ha aderito allo sciopero indetto dal Sindacato CONFEDERAZIONE USB: USB PI

Ha aderito allo sciopero indetto dal Sindacato USI FONDATA NEL 1912: CUB SUR

Si rende noto, pertanto, che nella suddetta giornata potrebbero non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.

A rischio anche la scuola, dove dunque anche le normali attività potrebbero non essere assicurate. Genitori e alunni è quindi bene che si accertino che ci siano gli insegnanti prima di lasciare i bambini a scuola.

Sul fronte dei trasporti, l'agitazione è supportata da Slai-Cobas, occorre in questo caso verificare le corse garantite prima di prendere qualsiasi mezzo.







