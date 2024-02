Associazione Genitori del Vandorno e Caritas insieme contro lo spreco alimentare

In occasione della giornata nazionale contro lo spreco alimentare, oggi lunedì 5 febbraio, l'Associazione Genitori Vandorno e Caritas Biella intendono ufficializzare l’avvio di un’importante collaborazione.

Presso l’Associazione Genitori Vandorno, che si occupa del supporto all’attività scolastica della scuola primaria Vandorno - Carducci, ha preso avvio la collaborazione con Caritas diocesana Biella, finalizzata al recupero del cibo non consumato dai bambini durante la mensa gestita dall’associazione genitori nei giorni di mercoledì e venerdì. In tali giorni, i volontari degli Empori, a servizio mensa terminato, preleveranno il cibo avanzato per poi ridistribuirlo negli Empori Cittadini solidali.

“Siamo molto orgogliosi che Caritas abbia voluto supportarci nella fase di progetto che ancora ci mancava. – afferma il presidente dell’Associazione Genitori Vandorno, Christian Aimaro – Si tratta infatti dell’ultimo tassello necessario al progetto di sensibilizzazione che dall’inizio dell’anno scolastico è stato promosso dall’Associazione per i bambini aderenti alla stessa. Siamo partiti infatti dal mese di Novembre con la distribuzione di lunch box personalizzate per ridurre la produzione di rifiuti monouso ed imballaggi, oltre che per sensibilizzare i bambini sull’importanza di non sprecare il cibo. Il recupero delle eccedenze chiude perfettamente l’idea di progetto che contiamo di far perdurare anche per i prossimi anni scolastici, in linea con tutti gli altri progetti legati all’attenzione e tutela dell’ambiente, tematiche su cui i bambini sono straordinariamente attenti, sensibili e ricettivi”.

Soddisfatta anche Caritas: La Caritas diocesana, nella sua missione animativa e pedagogica, è sempre lieta di accogliere iniziative promosse dalla società civile, soprattutto riguardanti il tema dell'attenzione verso chi ha meno possibilità di altri, favorendo la relazione e la comunicazione con chi di possibilità ne ha di più. Ben vengano tali proposte, in maggior misura quando riguardano un coinvolgimento diretto delle persone proponenti, con visione di autosostenibilità nel tempo”.