New Generation Taekwondo, prestazione di livello con medaglie all'Insubria Cup

Nel weekend del 3 febbraio si è tenuta presso il prestigioso E-Work Arena di Busto Arsizio la nona edizione dell'Insubria Cup, gara di combattimento del circuito FITA che ogni anno vede una grandissima adesione di atleti di alto livello, provenienti da tutta Italia e dall'estero. L'edizione 2024 ha visto la partecipazione di 161 Società, 20 regioni e 4 Nazioni, con oltre 900 atleti tesserati dalla cintura blu in su nelle categorie Cadetti, Junior e Senior, ma non solo, nella giornata di sabato è stato in visita il Console Generale della Repubblica di Corea che ha premiato il miglior atleta di ciascuna categoria.

"Un evento molto importante nel panorama del Taekwondo Italiano, una gara di altissimo livello dove hanno partecipato atleti pluri-medagliati a livello nazionale, doveroso per noi esserci con la sezione agonistica della nostra Società" commenta Giorgio Moi, tecnico e presidente della ASD New Generation Taekwondo. La società ha partecipato con 4 atleti in gara seguiti da Giorgio Moi, di cui 3 con cambi di categoria importanti e i risultati non sono mancati: Oro e primo posto assoluto nella categoria -42 kg per Elena Bozzo, di Valdilana, al suo primo esordio nella categoria Junior; Bronzo con un incontro vinto ai quarti di finale per Liam Bertoloni, di Albiano Vercellese, nella categoria -80 kg cinture rosse, secondo esordio nella categoria Senior; Bronzo per Orsola Hellen Righi nella categoria -46 kg, di Biella, con un duplice cambio di categoria, il passaggio nel settore Junior e tra le cinture blu-rosse; terzo debutto nella categoria Senior cinture nere per Samuele Manfredo, in una categoria molto difficile e di altissima qualità tecnica, uscito purtroppo agli ottavi di finale.

"L'Insubria Cup è sempre un'esperienza molto intensa dal punto di vista fisico e mentale, considerato il livello, è stato necessario ripartire al massimo con gli allenamenti dopo le festività natalizie. Siamo soddisfatti delle prestazioni dei ragazzi, i cambi di categoria e in particolare quelli che hanno interessato i nostri atleti sono passaggi difficili, ma loro hanno reagito molto bene in gara, in alcuni casi anche portandosi a casa delle soddisfazioni. Come prima gara del 2024 il nostro anno è cominciato in crescita e nel migliore dei modi" commentano Giorgio e Stefano Moi, i tecnici della Società.