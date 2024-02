Basket femminile, Bonprix BFB lotta ma non supera Derthona

Nell'anticipo di venerdì sera, al Palasalesiani la Bonprix BFB ha ospitato la forte Derthona, dove militano giocatrici che completano il roster della squadra di serie A.

È stata una partita giocata alla pari, forse si poteva anche vincere, ma i troppi errori di gestione palla e la mancata precisione nella realizzazione non ha permesso il colpaccio. Dal canto suo, anche la squadra ospite ha sbagliato molto, ma ha saputo capitalizzare nel momento cruciale del match. Il primo quarto si apriva con tanti errori da entrambe le parti. Si segnava poco e nei quattro minuti solo Derthona realizzava due punti, peraltro su tiri liberi. A metà tempo il risultato era ancora sul 3 a 3 quando finalmente le squadre si sbloccavano.

Ad ogni canestro di una squadra però rispondeva l'altra e il primo periodo si chiudeva 13 a 13, senza un vero padrone. Il secondo quarto si apriva con la stessa trama. Meglio le ospiti che allungavano sul +5. Biella cercava di tenere la scia, ma le troppe palle perse gratuitamente obbligavano coach Bertetti al secondo time out per richiamare le ragazze alla concentrazione. Al rientro Biella ricuciva e andava al riposo lungo a -1. Le ragazze di coach Bertetti partivano meglio nella terza frazione. Si portavano avanti di quattro. Derthona recuperava e sorpassava. Ma le biellesi riuscivano a passare di nuovo in vantaggio.

Tra sorpassi e controsorpassi, il terzo periodo si chiudeva 39 pari. Nell'ultima tesissima frazione era Derthona a provare a scappare, ma le strette difese portavano a commettere a tanti errori e a due minuti e mezzo dalla fine il punteggio era soltanto 46 a 41 per le ospiti. Le laniere provavano ancora una volta a recuperare, ma il canestro sembrava stregato. Negli ultimi non entrava più niente mentre le alessandrine piazzavano il break finale portandosi a casa la vittoria per 54 a 44.

Tanto rammarico perché in fondo i due punti potevano andare alla squadra biellese, anche se alla vigilia sicuramente non si potevano preventivare. L'aspetto positivo è che, come nel turno precedente, Biella ha combattuto alla pari con squadre sulla carta più forti. Ciò lascia ben sperare in chiave salvezza, a partire già dalla prossima settimana nella delicata trasferta a Novara.

BONPRIX BFB - DERTHONA BASKET: 44 - 54 (13-13/24-25/39-39)

Bfb: Ceria ne, Habti 7, Peretti ne, Raga 2, Guzzon 2, Ravinetto 10, Trucano 1, Tombolato 18, Strobino ne, Didier 2, Rabbachin 2, Novikova ne. All. Bertetti, ass.all. Riccini.