"Ho bisogno di soldi" e il papà 82enne gli fa un bonifico online di 3 mila euro, ma è una truffa

Triste vicenda per un uomo di 82 anni residente in provincia che nella giornata di ieri mercoledì 31 gennaio si è recato dai Carabinieri a sporgere denuncia per una truffa di cui è stato vittima.

Ignoti avrebbero contattato l'anziano via messaggio sul telefonino fingendosi il figlio che aveva cambiato numero di telefono e che aveva necessità di denaro urgente, e il papà ha prontamente inviato un bonifico online di 3 mila all'IBAN che gli era stato indicato.

Solamente più tardi l'uomo si è reso conto che si era trattato di una truffa.