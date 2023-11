“C'è stato un furto in casa, mi faccia entrare”. Una donna scopre un finto agente delle forze dell'ordine (foto di repertorio)

Stava rientrando a casa con il marito quando all'improvviso si è avvicinato un uomo che si è spacciato per un agente delle forze dell'ordine. Alla donna, una 65enne di Cavaglià, avrebbe spiegato che era stato compiuto un furto dentro la sua abitazione e doveva essere effettuato un sopralluogo.

Giunti però alla porta d'ingresso, la residente avrebbe chiesto l'assistenza di un parente e, di fronte a quella richiesta, l'uomo si è allontanato a tutta velocità rilevando che si trattava di un tentativo di truffa.

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 2 novembre. Sul caso indagano i Carabinieri. Probabilmente il truffatore era in compagnia di un uomo, rimasto in auto per la fuga.