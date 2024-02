Piazza Vittorio Veneto a Biella pedonale, progetto in stallo

Piazza Vittorio Veneto a Biella pedonale? Il progetto è in stallo. A frenare sulla riqualificazione dell'area sarebbe l'Agenzia della mobilità piemontese, non convinta sulla posizione proposta dal Comune delle future fermate dei bus che oggi gravitano nella zona dell'ex Standa. La conferma arriva dalla stessa amministrazione che ora è al lavoro per trovare una nuova soluzione che vada bene per tutti.

La data di inizio dei lavori per dare un nuovo volto a quella parte di città non si conosce dunque ancora. Giusto in ottobre, il Comune aveva approvato il progetto per la nuova pavimentazione stanziando altri 150 mila euro. Un nuovo investimento si è reso necessario a seguito dell’aumento del costo dei materiali. La pietra scelta dall'ente e dai progettisti per dare un nuovo volto alla piazza è quella di Luserna.

Nel dettaglio, il progetto del primo lotto da 700 mila euro dovrebbe trasformare piazza Vittorio Veneto, tutta l’area davanti ai portici ex Standa, in una zona esclusivamente pedonale. Nella somma di 700 mila euro sarebbero previsti 93 mila euro per l’introduzione di un nuovo arredo urbano, con nuova illuminazione pubblica smart di ultima generazione, nuove panchine, passaggi pedonali e una moderna fontana a raso terra.

L'incognita a questo punto sarebbero però i bus, che il Comune aveva pensato di fare transitare lungo la via La Marmora e realizzarne lo snodo in piazza San Paolo.