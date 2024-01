Cossato, nasce il Gruppo Amici dello Sport per la promozione di eventi: Mantillaro è la presidente

È nato ufficialmente il Gruppo Amici dello Sport di Cossato. Già esistente, ma in maniera non ufficiale, l'associazione di promozione sociale si occuperà di affiancare il Comune nell' organizzazione degli eventi sportivi e ad esso collegati di maggior rilevanza come la premiazione dello Sportivo Cossatese, la Corricossato e la biciclettata di settembre, ai quali potrebbero essere aggiunti altri eventi di spicco.

La presentazione agli organi di stampa locali è avvenuta ieri sera, 30 gennaio, nei locali del Ristorante Tina. Presidente sarà Patrizia Mantillaro, già assessore allo Sport, affiancata da Enrica Monteferrario (vice), Paola Briasco (segretaria e tesoriere), dai consiglieri Fabio Peruzzo, Marco Fasano e Massimo Pegoraro e dai soci fondatori Franco Graziola, Fabio Marzaglia, Lorena Faresin, Walter Borgato, Aldo Botta e Lorenzo Merlin. 12 persone unite dalla passione per lo sport e provenienti dal mondo delle scuole e dell'associazionismo sociale e sportivo.

“Siamo contenti di avere tra noi elementi nuovi ed entusiasti, così da dare un futuro a questa realtà – commenta Mantillaro – Il prossimo 13 febbraio avrà luogo la prima riunione, dove sarà formalizzato anche il nostro logo ufficiale. Inoltre, abbiamo già ricevuto richieste per contribuire a realizzare manifestazioni sportive più articolate. Non vediamo l'ora di scrivere un nuovo capitolo della storia sportiva cossatese”.