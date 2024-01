Biella Rugby, i risultati del week end

CADETTA 28.01.24

Biella Rugby v Rugby Varese 82-7 (49-7)

Marcatori. Mete: Della Ratta (4), Salussolia (2), Longo, Savatteri, Longo, Poli, Zacchero, Passuello. Trasformazioni: Poli (11).

Biella Rugby: Savatteri; Longo (65’ Mulsant), Ongarello, Caputo (41’ Tosetti), Poli; Piatti, Della Ratta; Givonetti, Protto (24’ Vaglio) (60’ Cafaro), Zacchero (cap.) (65’ Panatero); Bottero (49’ Defilippi), Passuello; Zanotti, Salussolia, Agnolio. Non entrati:, Caputo, Piatti.

Nicola Mazzucato, coach: "Ottima partita da parte dei ragazzi della Cadetta. Durante la ultime settimane è aumentata notevolmente la presenza agli allenamenti e questo si è tramutato in una prestazione decisamente positiva. L'attacco è stato veramente positivo con la marcatura di dodici mete. Bisogna continuare a lavorare per alzare ancora di più l'asticella del nostro livello. Complimenti a tutti".

UNDER 16 27.01.24

Rivoli Rugby v Biella Rugby 14-50 (14-29)

Marcatori. Mete: Deni (4), Vitta, Parnenzini (2), Grillenzoni. Trasformazioni: Salussolia (5). Biella Rugby: Parnenzini; Deni, Grillenzoni, Baiguera, Vitta; Salussolia, Bocchino (cap.); Corcoy, Vatteroni, Gnesotto; Perju, Borio; Protto, Ferro, Rossi. A disposizione: Ben Alilou, Braggion, Pavanetto, L. Mercandino, L. Mercandino, Gobbi, Paggio, Ubertalli.

Edo Barbera, coach: “Trasferta a Rivoli positiva, buona prestazione attitudinale dei ragazzi che sono riusciti a sfruttare gli errori degli avversari concretizzando tutte le occasioni riscontrate. Da migliorare la prestazione difensiva”.

UNDER 14 27.01.24

Volpiano Rugby v Biella Rugby 24-65 Marcatori. Mete: Benedetti (4), Balducci (5), Bertone. Trasformazioni: Balducci (3), Bertone, Benedetti (2), Ubertalli. Biella Rugby: Balducci, Ben Alilou, Benedetti, Bertone, Bocca, Buda, Coda Caseia, Defilippi, Di Girolamo, Ghilardi, Gilardi, Gobbi. A disposizione: Mercandino, Mercandino, Pavanetto, Piazza, Pizzarelli, Ruffa, Siletti, Ubertalli.

Adriano Moro, coach: “Oggi il gruppo ha dimostrato di essere sulla strada giusta per diventare una vera squadra. Il primo tempo infatti è stato giocato dal gruppo di giocatori più esperti e più avanti nella preparazione, il secondo tempo ha visto protagonisti i ragazzi più giovani, arrivati all’inizio della stagione e con esperienza rugbistica più acerba. Siamo molto contenti della risposta di tutto il gruppo che non ha avvertito minimamente gli avvicendamenti, ritrovandosi nell’organizzazione tattica in modo pressoché impeccabile”.

OLD 27.01.24

Biella Rugby v Old Rugby Bergamo 25-15 (15-5) Marcatori. Mete: Italiano, Clerico (2), Scaramal, Grillenzoni. Biella Rugby: Mautino; Clerico, Italiano, Scaramal, Grillenzoni; Ceccato, C. Iacobellis; Iacobellis, Heery, Tagliabue (cap.); Gramegna, Raisi; Vatteroni, Fozzato, Coccimano. A disposizione: Furno, Mantovani, Bertone, Flores, Somma, Grandi, Torre, Givone, Sciuto, Martina.

Silvio Ceccato, coach: “Finalmente una bella vittoria, per niente scontata. Squadra che è partita con la giusta carica e mentalità, segnando 3 mete ed esprimendo un buon gioco, poi ci siamo spenti e lasciati raggiungere, ma siamo stati bravi nel finale a riprendere la partita. Ora testa alla prossima sfida, cercando di correggere i nostri errori”. Daniele Vatteroni, Team Manager: “Tre mete nei primi dieci minuti grazie alla disciplina, a giocate semplici a al giusto ritmo. Bella giornata di rugby sia in campo che in clubhouse”.

Risultati: Biella-Bergamo 25-15; Como-Alessandria 10-10; Monza-Asti 15-5; Torino- Brescia 0-20; Rovato riposo. Classifica: Monza punti 14; Rovato e Brescia 10; Biella 8; Bergamo, Torino e Alessandria 4; Como 3; Asti 0.