Pallamano, dopo 4 anni di assenza torna a Vigliano il Memorial Maura Regis

La pandemia, con le chiusure delle attività sportive non agonistiche era giunta qualche giorno dopo il 2 febbraio del 2020. Da quell’anno il Memorial Maura Regis di pallamano giovanile non si è più disputato. A quattro anni di distanza dall’ultima edizione la società FC Vigliano Polisportiva torna ad organizzare la massima manifestazione di pallamano giovanile promozionale del Piemonte nella giornata di domenica 4 febbraio presso la Palestra Comunale di Vigliano Biellese.

Se nell’edizione del 2020 parteciparono solo società piemontesi Città Giardino Pallamano Torino, guidata dal compianto Sergio Lanteri, Derthona Pallamano, Exes 1984, Cum Petere Valpellice e i padroni di casa di FC Vigliano Polisportiva, in questa saranno tradizionalmente presenti le società del pinerolese Cum Petere Valpellice e Exes 1984, oltre ai padroni di casa giallorossi, mentre la grande e gradita novità è che la manifestazione assumerà un valore interregionale grazie all’adesione della società Pallamano Vigevano, alla sua prima partecipazione.

Sono previsti ben trentasei incontri che vedranno sfidarsi sette formazioni della categoria Under 13 mista, sei della categoria Under 11 mista e tre della categoria pura femminile. Scopo della giornata è il confronto che, insieme al divertimento, sarà ciò che renderà onore alle società che hanno entusiasticamente aderito, mentre nell’edizione 2020 furono invece ventidue le partite disputate. Grande è l’impegno di tutto il sistema Pallamano della Polisportiva FC Vigliano, con numerosi volontari e volontarie che si prodigheranno per la riuscita della manifestazione la cui organizzazione è rappresentativa dell’intero movimento pallamanistico biellese che dalla stagione 2017-2018 organizza la manifestazione dopo la dipartita di Maura del settembre 2017.

Albo d’oro Memorial:

Anno 2018 (Manifestazione organizzata a Valdengo da APD Chiavazzese 75 in collaborazione con Fulgor Ronco Valdengo): società partecipanti Chiavazzese 75, Exes 1984, Cum Petere Valpellice nelle categorie Under 9, Under 11 e Under 13 miste con 32 partite disputate.

Anno 2019 (Manifestazione organizzata a Valdengo da APD Chiavazzese 75 in collaborazione con Fulgor Ronco Valdengo): società partecipanti Chiavazzese 75, Exes 1984, Leoni Tortona nelle categorie Under 9, Under 11 miste con 42 partite disputate sui due campi appositamente allestiti nelle due metà campo della palestra valdenghese.

Anno 2020 (Manifestazione organizzata a Vigliano Biellese da ASD FC Vigliano Polisportiva): società partecipanti FC Vigliano, Exes 1984, Cum Petere Valpellice, Derthona, Città Giardino nelle categorie Under 9, Under 11, Under 13 miste con 22 partite disputate.