Carnevale, a Chiavazza i carri cominciano a radunarsi in piazza. In chiesa il grazie al Cucu (foto di Stefania Zorio per newsbiella.it)

Cresce l'attesa a Chiavazza (e dintorni) per l'inizio del Carnevale e della tradizionale sfilata di carri allegorici.

Questa mattina, 28 gennaio, si è tenuta la Santa Messa in ricordo dei membri defunti del Comitato del Carnevale Benefico Chiavazzese. Per l'occasione, i parroci don Carlo e don Remo hanno pubblicamente ringraziato il Cucu, alias Franco Caucino, per il grande e sapiente operato svolto in tutti questi anni. Accanto a lui, il direttivo del Comitato e il suo successore, Marco Minetto.

Intanto, in piazza della chiesa, hanno cominciato a radunarsi i carri provenienti dai paesi del territorio, come Valdilana e Mottalciata, insieme ai gruppi che sfileranno per le vie del rione. L'inizio della tradizionale manifestazione è in programma alle 14.30.