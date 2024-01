Chiavazza, come cambia la viabilità nel quartiere per il carnevale, quali sono le strade chiuse, FOTO

Per la sfilata che si terrà domenica 28 gennaio 2024 a Chiavazza il Comune ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, dalle 9.00 di domenica 28 gennaio 2024 alle 7.00 di lunedì 29 gennaio 2024 in via Firenze nel tratto compreso tra piazza XXV Aprile e via Cucco; piazza XXV Aprile tutta l’area; via Gamba tutta la via; via Milano nel tratto compreso tra via Gamba e via Cairoli; via Cairoli nel tratto compreso tra via Milano e via De Amicis; via De Amicis nel tratto compreso tra via Cairoli e via Cucco; via Cucco nel tratto compreso tra via De Amicis e via Firenze; via Azeglio Dero tutta la via; via Della Vittoria nel tratto compreso tra via Azeglio Dero e piazza XXV Aprile.

Nelle stesse aree è istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto i carri allegorici e i gruppi mascherati, domenica 28 gennaio 2024, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e comunque solo per il tempo necessario per il passaggio della sfilata.