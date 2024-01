Il dialogo con la bellezza di Beautymed: il nostro metodo, addio agli inestetismi

Il protocollo del Metodo BeautyMed prevede una prima fondamentale e accurata anamnesi, utile per sviluppare successivamente una diagnosi totalmente personalizzata. Ogni trattamento è quindi ideato su misura, in base alle esigenze e ai desideri del cliente e sarà accompagnato da una terapia domiciliare mirata. Lo scopo del Metodo BeautyMed è la costruzione e la ricostruzione dell'equilibrio personale e dell'omeostasi per contrastare, in particolar modo, i danni provocati dal photoaging e dal chronoaging.