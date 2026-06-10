Giancarlo Petrini entra nel Cda dell’Asilo Infantile Biella Piano

Il Comune di Biella ha nominato Giancarlo Petrini quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Infantile Biella Piano per il quinquennio 2026-2031.

La nomina è stata formalizzata con un decreto del sindaco a seguito della richiesta avanzata dall’ente nel maggio scorso. Lo Statuto dell’Asilo Infantile Biella Piano prevede infatti che uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione venga designato direttamente dal Comune di Biella.

Per raccogliere le candidature, l’amministrazione comunale aveva pubblicato un apposito avviso il 15 maggio 2026, fissando al 25 maggio il termine per la presentazione delle domande. Entro la scadenza è pervenuta la candidatura di Giancarlo Petrini, nato a Biella l’11 agosto 1959.

Dall’esame della documentazione e del curriculum presentato è emerso il possesso dei requisiti richiesti per l’incarico. L’amministrazione ha inoltre ritenuto il candidato particolarmente idoneo a ricoprire la carica all’interno dell’organo di governo dell’istituzione.

Petrini resterà in carica per l’intero mandato del Consiglio di Amministrazione, che coprirà il periodo dal 2026 al 2031. Il decreto è stato trasmesso sia all’Asilo Infantile Biella Piano sia al diretto interessato per gli adempimenti di competenza.