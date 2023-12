Il dialogo con la bellezza di BeautyMed Biella: il collo e il décolleté e l'impatto con il "Tech-Neck"

Il passare del tempo si riflette sulla nostra pelle, specialmente su collo e décolleté, vulnerabili agli anelli di Venere, noti anche come "Tech-Neck" o "Text-Neck". La delicatezza della pelle in queste zone, la rende suscettibile alla perdita di collagene evidenziando il trascorrere degli anni, proprio come avviene nella zona del contorno occhi.