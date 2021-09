Da Beautymed le radiofrequenze medicali per viso e corpo

Con l’avanzare del tempo, spesso la nostra pelle si disidrata e le fibre di collagene perdono la loro struttura. 𝐈𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐨?La pelle appare disidratata, perde volume, luminosità e iniziano a comparire inestetismi come rughe, pieghe e solchi cutanei. La radiofrequenza è un trattamento di medicina estetica per viso e corpo, indolore e non invasivo, il cui scopo è quello di contrastare i segni del tempo, le rughe e la lassità cutanea. Definita come “lifting senza bisturi”, si basa sull’emissione di onde radio del tutto indolori; queste generano calore, e a contatto con la pelle riescono a stimolare i fibroblasti e la produzione di nuovo collagene, elastina e acido ialuronico da parte dell’epidermide. Vuoi donare al tuo viso e al tuo corpo un aspetto più giovane e tonico? Contattaci senza impegno allo 015 3700498 oppure inviaci un messaggio su Whatsapp, cliccando al seguente link wa.me/393389236478: saremo felici di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno e di aiutarti in ogni tua esigenza!