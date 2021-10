Da Beautymed un trattamento antirughe ad alta prestazione

I farmaci e le iniezioni chirurgiche sono le uniche soluzioni per il trattamento delle rughe? Assolutamente no! I Laboratori di ricerca Ericson Laboratoire ci propongono oggi un trattamento anti-rughe ad alta prestazione: una combinazione innovativa di 3 principi attivi high-tech che agiscono rapidamente sulle rughe del viso: ✅ Un agente antiossidante dall’effetto “No Age VXN”, in grado di rallentare la formazione delle rughe. ✅ Un agente sinattico BTX, in grado di rilassare la contrazione cutanea e levigare le rughe. ✅ Acido ialuronico dall’elevato peso molecolare, in grado di riempire le rughe. La sinergia di questi 3 principi attivi, racchiusi nei nuovi dermo-cosmeceutici scientifici Ericson Laboratoire, rallenta, contrasta e riempie rughe e micro solchi della pelle, ponendosi come valida ed efficace alternativa alle iniezioni medico-estetiche per un viso visibilmente più giovane e rimpolpato e una pelle più soda ed elastica. Vuoi avere maggiori informazioni sul trattamento? Contattaci al numero 015 370 0498 o mandaci un messaggio su whatsapp cliccando sul seguente link wa.me/393389236478, saremo felici di aiutarti in ogni tua esigenza!