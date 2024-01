Team Volley, torna a sorridere la serie D: grandi soddisfazioni dal settore giovanile.

SERIE D

SERIE D Girone A - 13a giornata

BOTALLA TEAMVOLLEY – New Volley Ticino 3-1 (25-23/28-30/25-16/25-22)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi 1, Zignone 16, Damo 5, Sola 12, Cena 19, Macchieraldo 6, Panaia 3, Venturino 2, Fantini ne, Gariazzo ne, Paniccia ne, Piletta ne, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Finalmente i primi tre punti in casa. Avevo già detto che le ragazze stavano lavorando bene da settimane e finalmente abbiamo raccolto i frutti di tutta questa fatica. Siamo veramente contenti di esserci messi alle spalle il girone di andata con questi tre punti in più. Tanti i rammarichi sui punti persi, ma questo ci darà sicuramente la forza per spingere al massimo sull'acceleratore durante il girone di ritorno. Complimenti a tutte le ragazze per la prestazione messa in campo».





UNDER18

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Pallavolo Scurato 3-0 (25-14/25-22/25-13)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY: Boggiani 6, Zignone 15, Macchieraldo 8, Fontana 8, Cena 10, Damo 8, Guzzo (L1), Panaia 1, Paniccia, Floris, Vioglio, Allorto (L2). Coach Paolo Salussolia.

Coach Paolo SALUSSOLIA: «Partita della quale salvo il risultato e qualche sprazzo di gara. Posso capire ed è comprensibile che sia difficile essere mentalmente al 100% contro avversari con questa classifica, ma che ci sia un calo come quello del secondo set - dove si eseguono male gesti e concetti ormai consolidati - assolutamente no. La solidità mentale delle squadre è un concetto sul quale insistiamo molto e su questo a volte zoppichiamo un po'. Sicuramente non potremo permetterci vuoti di questo tipo domenica prossima a Omegna, nello scontro che verosimilmente deciderà il primo posto nel girone. Sono sicuro che in quell'occasione ci giocheremo al meglio le nostre carte».





UNDER16

DE MORI TEAMVOLLEY – Pallavolo Sant’Alessandro Koala 3-0 (25-11/25-13/25-17)

Virginia SOLA: «Una bella partita. Abbiamo mantenuto alta l’attenzione dall’inizio alla fine, con solo qualche piccola sbavatura qua e là. Tutte noi abbiamo dato un contributo a questa vittoria e siamo molto contente del risultato».





UNDER14

Igor Volley Blu – ANGELICO TEAMVOLLEY 3-2 (25-24/21-25/25-16/24-26/15-12)

Coach Ivan TURCICH: «Un punto strappato con le unghie e con i denti e una buona dose di fortuna. Una prestazione decisamente sottotono che non ci ha permesso di replicare la partita d’andata, anche a causa dell’ottima partita delle nostre avversarie. Ora serve molta concentrazione nelle prossime gare, per blindare il primo posto».





UNDER12 (4X4)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Valsesia Team Volley 11 2-1 (15-10/10-15/15-7)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Valsesia Team Volley 12 0-3 (7-15/11-15/11-15)

Virtus Biella Nera – CONAD TEAMVOLLEY BLU 3-0 (15-8/15-13/15-10)

Virtus Biella Fucsia – CONAD TEAMVOLLEY BLU 3-0 (15-1/15-3/15-7)

Gaglianico Volley School – CONAD TEAMVOLLEY BLU 3-0 (15-6/15-6/15-6)

Coach Alessia DIEGO: «La giornata delle prime volte. Tante ragazze erano alla loro prima partita federale, per altrettante era proprio la prima assoluta. La squadra Bianca ha giocato due partite contro le due formazioni del Valsesia. La prima vinta 2-1, la seconda - giocata con meno attenzione - persa 3-0 contro una buona squadra. La squadra Blu è andata in crescendo durante le tre partite giocate».