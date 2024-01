Pallanuoto, vittoria e ko per gli Under 16 di Dynamic In Sport

Una vittoria e un ko nel weekend per il team under 16 di pallanuoto Dynamic In Sport Biella. Domenica 21 gennaio allo stadio del nuoto di Torino la squadra allenata dai tecnici Mirko Remorini e Luca Casanova ha ceduto 9-12 alla capolista e imbattuta Aquatica Torino, giocando un’eccellente partita. Le reti biellesi di Raise (2), Brunago Mattia (3), Todaro Giacomo (2), Germinetti (1), Ciaravino (1).

Riscatto immediato poi con un netto 38-10 contro Waterpolo Novara. Le reti di Brunago Mattia (14), Giacomo Todaro (8), Ibotti (4), Germinetti (3), Brunago Nicolò (2), Fabbro (2), Canuto (2), una a testa per Ciaravino, Raise, Radice. In classifica Dynamic In Sport Biella è saldamente terza con un bilancio di 5 vittorie e 3 sconfitte, alle spalle di Acquatica Torino e Torino 81 giallo. Terzo posto che Biella dovrà conservare per accedere al girone Gold nella seconda fase, dal quale uscirà la squadra qualificata alla fase Nazionale di categoria.

La formazione Dynamic In Sport: Vittorio Todaro, Giacomo Todaro, Stefano Raise, Gregorio Fabbro, Fabio Perotto, Ettore Ciaravino, Alessandro Ibotti, Tommaso Germinetti, Nicolò Radice, Mattia Brunago, Mattia Armondi, Pietro Canuto, Riccardo Maffioletti, Nicolò Brunago. Prossimo impegno domenica 4 febbraio allo stadio del nuoto di Torino contro Torino 81 giallo e Torino 81 blu.