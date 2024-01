Nasce il Gruppo Amici dello Sport di Cossato

Martedì 30 gennaio, presso il Ristorante Tina di Cossato, a corredo di una conferenza stampa per le testate locali, nascerà ufficialmente il Gruppo Amici dello Sport di Cossato.

Già esistente, ma in maniera non ufficiale la società di promozione sociale si occuperà di affiancare il Comune nell' organizzazione degli eventi sportivi e ad esso collegati di maggior rilevanza come la premiazione dello Sportivo Cossatese , la Corricossato e la biciclettata di settembre ai quali potrebbero essere aggiunti altri eventi di spicco.

La società avrà come suo presidente Patrizia Mantillaro, già assessore allo sport a Cossato, che sarà affiancata da Enrica Monteferrario (vice), Paola Briasco (segretaria e tesoriere), dai consiglieri Fabio Peruzzo, Marco Fasano e Massimo Pegoraro, e dai soci fondatori Franco Graziola, Fabio Marzaglia, Lorena Faresin, Walter Borgato, Aldo Botta e Lorenzo Merlin.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati ai presenti i caratteri e gli obiettivi del gruppo, che già si sta preparando per la serata dello sportivo cossatese, che si terrà al teatro comunale il prossimo 12 aprile.