Scacchi, Gabriel Zanello è primo al 34° Torneo di Fine Anno - Trofeo "CRI - Comitato di Biella"

“Giunto all’edizione numero 34, il Torneo di Fine Anno dello scorso dicembre ha cercato di rinnovarsi allo scopo di risultare più attrattivo. Alla fine, sono stati 18 i giocatori che hanno partecipato: un buon risultato. La seconda novità del torneo è consistita nella sua intitolazione: come avviene sin dalla prima edizione, il torneo viene sempre legato ad un ente locale al quale lo Scacchi Club Valle Mosso devolve una parte del ricavato. La scelta è caduta quest’anno sul Comitato di Biella della Croce Rossa Italiana, a prosecuzione di una collaborazione iniziata con il torneo Scacchi al Ricetto dello scorso luglio e che prevede altre iniziative in futuro, sulle quali torneremo”. A tracciare un bilancio, sul proprio sito web, lo Scacchi Club Valle Mosso-Biella.

Sotto il profilo agonistico, il torneo è stato vinto con 6,5 punti dal favorito della vigilia, Gabriel Zanello, a conferma della continua crescita vista durante tutto l’anno. Alle spalle del giovane di Borgo d’Ale, con mezzo punto di ritardo, il candelese Enrico Rocchi, unico ad imporre la patta al vincitore ma fermato sullo stesso risultato da un altro dei giovani promettenti presenti, Paolo Colombo (premio di fascia). Terzo classificato, un po’ a sorpresa, Francesco Bottino (4,5 punti), che ha dimostrato di sapersi ben difendere in un torneo a tempo lungo. Gli altri due premi di fascia basati sul rating sono andati a Davide Moratto (quarto e primo di un terzetto a quattro punti) e a Francesco Curcio, un altro dei giovani che si sono aggregati quest’anno al circolo, come anche Leonardo Debernardi (premio di fascia di età).