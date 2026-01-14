TT Biella: Ottima prova di Sergei Mokropolov al Torneo Nazionale di Terni

Lo scorso fine settimana tutta l’attività nazionale di Tennistavolo si è concentrata su Terni, dove, al Palazzetto Aldo De Santis, si sono disputati un Torneo maschile, con gare top 2 e top 3, e la Giornata Rosa.

La gara di sabato, il Top 3, che prevede la partecipazioni agli atleti di terza categoria, ha visto ai nastri di partenza, per il TT Biella, Giacomo Forno, Matteo Passaro e coach Sergei Mokropolov, qui in veste di giocatore. Per Matteo Passaro, giornata decisamente no, battuto in tre set da Mellino, Garbati e Bemi; buona prova, invece, di Giacomo Forno, che perde contro Adeyemo e Belardinelli, strappando loro un set, e vince sul napoletano Bocciardo (9/4/8). Sergei Mokropolov, che è presente quotidianamente in palestra per seguire i giovani atleti del TT Biella, ma che non si allena quasi per nulla; inanella una fantastica serie di vittorie che lo porta fino alla semifinale, dove è battuto dal fortissimo giovane sloveno Vovk Petrovski Brin, giocatore di caratura internazionale.

Sergei, col piazzamento raggiunto, ha potuto gareggiare anche nel torneo top 2 disputato domenica, ottenendo buoni risultati. Con un bagaglio tecnico e una facilità di esecuzione dei colpi veramente notevoli, ha deliziato il pubblico che ha assistito alle partite, superando il girone con le tre vittorie su Serti, Costa e Fantoni; poi, nel tabellone, batte il nigeriano Augustine e Kuznetsov agli ottavi, per poi perdere, nei quarti, dall’altro nigeriano Etim Orik.

Grazie alla prestazione di Mokropolov, il TT Biella si piazza in quinta posizione nella classifica per società su di un lotto di 54 sodalizi presenti alle gare.