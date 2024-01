Torna la Camminata della Salute, nuovi defibrillatori entrano nelle scuole 

Regione, Città della Salute e Associazioni di volontariato ancora una volta uniti per la salute del cuore. Si svolgerà infatti anche quest’anno la «Camminata della Salute», l’iniziativa pensata dal noto cardiologo, professor Gianluca Alunni e condivisa e sostenuta dall’assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino, insieme ad alcune importanti realtà del volontariato rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Le novità del 2024 saranno due: la prima l’estensione dell’iniziativa a tutti gli istituti superiori. La seconda vedrà protagonista l’associazione «Cuore aiuta cuore» che donerà a ogni Ufficio scolastico provinciale un defibrillatore da destinare alle scuole piemontesi che ne hanno più necessità.

Ma cos’è la «Camminata della Salute»? L’assessorato inviterà tutte le scuole piemontesi a favorire l’attività della camminata all’aperto. Le le tre classi vincitrici, una per ogni ciclo scolastico, che avranno camminato più chilometri (calcolati in base ad una piattaforma dedicata) saranno premiate con numerosi riconoscimenti, tra cui visite gratuite ai musei piemontesi, alla Reggia di Venaria (partner dell’iniziativa) e alle partite della squadra di calcio femminile della Juventus, che si è messa a disposizione condividendo, come lo scorso anno, il progetto. Per iscriversi ogni classe potrà semplicemente cliccare sul seguente link: https://sbam.life/camminata-home/. Le pre iscrizioni sono già aperte. La gara avrà inizio il 12 febbraio e terminerà il 30 aprile: le classi vincitrici verranno premiate il 25 maggio in Piazza Castello, a Torino, in occasione della terza edizione della «Giornata Regionale del Gioco Libero all’Aperto».

Spiega l’assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino: «Sono estremamente soddisfatta di questo risultato che rilancia l’iniziativa dello scorso anno con un’importantissima novità, che è rappresentata dal dono dei defibrillatori nelle scuole piemontesi. L’uso del defibrillatore migliora significativamente le prospettive di sopravvivenza della persona anche se i soccorsi sono in arrivo. Per questo la presenza dei defibrillatori nei luoghi pubblici, tra i quali le scuole, diventa di importanza fondamentale. Così come resta fondamentale la cultura del movimento: ormai è risaputo che la sedentarietà è uno dei principali nemici del nostro cuore. Inculcare questa nozione ai bambini, educare alla cultura della prevenzione attiva, unire l’utile al dilettevole, uscendo all’aria aperta per camminare, respirare aria fresca, godere della luce del sole camminando, rappresenta quindi un fattore fondamentale per la crescita virtuosa e il benessere dell’individuo».

Parole confermate proprio dal noto cardiologo torinese, Gianluca Alunni: «L’attività fisica deve essere considerata alla stregua di un farmaco benefico per il cuore e per tutto il sistema cardio circolatorio. E’ provato che chi pratica attività fisica regolare subisce statisticamente meno incidenti e gode di una salute migliore. La nostra iniziativa punta proprio a questo: educare le nuove generazioni, a partire dai più piccoli, alla cultura del movimento e sensibilizzare allo stesso tempo i genitori affinché incoraggino questa pratica virtuosa e salutare». «Come Città della Salute - spiega il direttore generale Giovanni La Valle - siamo molto orgogliosi di partecipare con i nostri professionisti a questa importante iniziativa, così come a tutte le iniziative di prevenzione, al di là del grande lavoro di cura delle patologie acute che quotidianamente svolgiamo. Si tratta di un’iniziativa che mira proprio a ridurre questi incidenti e pertanto non può che essere da noi accolta con grande interesse e partecipazione».

«A questa bellissima iniziativa - osserva Guido Curto, direttore generale della Reggia di Venaria, Consorzio Le Residenze Reali Sabaude - aderiamo con piacere perché noi abbiamo attivato già dallo scorso anno quattro camminate reali che partono dalla Reggia, ma anche da anche da altre residenze reali come la palazzina di Stupinigi o il Castello di Moncalieri: i ragazzi che vorranno inserirsi gratuitamente in queste camminate avranno modo di praticare un’attività sportiva, ma anche culturale e tutti potranno visitare gratis la Reggia di Venaria». «Siamo lieti - spiegano Tullio Usmiani vice presidente dell’associazione di volontariato “Amici del Cuore Piemonte” insieme alla Segretaria, Bruna Parigi - di essere presenti a questa iniziativa alla quale aderiamo con piacere e alla quale auguriamo il massimo del successo».

«Cuore aiuta Cuore ente del Terzo Settore - spiega il presidente, Guido Kalk - sostiene e partecipa con entusiasmo all’iniziativa perché nell’ambito della propria finalità istituzionale di promuovere, sostenere e incentivare le migliori pratiche cliniche, l’eccellenza delle cure in ambito cardiologico e soprattutto la diffusione conoscenza in quest’ambito: ci è sembrato che l’iniziativa calzi perfettamente. Per questo ci siamo impegnati a donare un defibrillatore per una scuola di ognuna delle province piemontesi». Conclude Laura Bergonzi, dirigente dell’ufficio Quarto dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte: «Come USR - spiega - accogliamo con favore questa iniziativa che rientra nell’ottica di promuovere la salute: in questo caso l’iniziativa è ancora più lodevole perché coinvolgerà non solo gli studenti ma anche le famiglie e tutta la Comunità scolastica».