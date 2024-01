Vigliano, incidente alla festa di Sant'Antonio Abate

Incidente alla festa di Sant'Antonio Abate di Vigliano Biellese. La dinamica è ancora in fase di accertamento ma stando alle prime ricostruzioni un anziano sarebbe caduto a terra nel tentativo di evitare il contatto con un cavallo rimanendo ferito.

È successo intorno alle 11 di oggi, 21 gennaio, in via Largo Stazione. Il pensionato è stato immediatamente assistito da tre medici, presenti sul posto, fino all'arrivo del personale sanitario del 118.

In seguito, il malcapitato è stato trasportato cosciente in ospedale per le cure del caso. Presente, oltre ai Carabinieri, anche l'assessore Luca D'Andrea.