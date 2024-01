Sabato a Bielmonte in notturna la gara di sci della VSG CUP

Sabato ritorna la VSG CUP combinata "vela, sci e golf", le tre discipline protagoniste del prestigioso premio che unisce Liguria, Piemonte e Trentino in cinque competizioni sportive. L’esordio sarà sulle nevi di Bielmonte in notturna per uno slalom gigante in due manche. A seguire dopo la premiazione (con estrazione premi a sorteggio tra tutti i partecipanti) ci sarà un rinfresco con musica dal vivo. La gara sarà valida anche per la combinata con il Gc Cavaglià dove domenica 14 aprile si svolgerà la gara di golf.

Venerdì dalle ore 14/18 ritiro pacco gara al Proshop Rossignol di Formigliana (via Vercelli, 230) con possibilità offerta gratuitamente da Rossignol di effettuare, tramite Scanner 3D “Valutazione personalizzata dell’appoggio del piede”. Sabato presso Bielmonte Oasi Zegna dalle ore 10-16 presso il Gazebo Rossignol a disposizioni dei team è possibile effettuare uno ski test con i modelli Rossignol 2024. Ore 17 distribuzione pettorali Gara GS in notturna 2 manche. Ore 18 ricognizione guidata pista gara. Ore 19 partenza gara 1° manche alla fine della stessa si parte subito per la 2° manche a numeri pettorali invertiti. Ore 21 ritrovo presso Albergo Bucaneve per la premiazione con animazione e musica a cura di Marcella Rossetti che farà un tributo a Raffaella Carrà in un'esibizione di Instant Fashion.

A tutti coloro che non sono iscritti alla VSG CUP e faranno la gara di sci verrà offerto un buono “In barca con noi del VSG CUP” valido per una gita gratuita in barca a Genova Porto Antico da utilizzare nella primavera 2024. Le competizioni in mare del campionato (la prima si è svolta ad ottobre, quella finale si disputerà a maggio) sono patrocinate dalla Marina del Porto Antico con la partecipazione di Sailing Evolution Project. Info e iscrizioni: www.vsgcup.it - info@vsgcup.it - Cattaneo Paolo 366 4690449 – Gc Cavaglià 0161/966771.