Biella, da “Angelico” it’s Saldi time!

Nel cuore della produzione tessile italiana, nasce nel 1959 il lanificio Angelico.

In pochissimi anni, da tessitura artigiana, si trasforma in una delle più importanti realtà industriali che rappresentano nel mondo il prestigioso panorama tessile Biellese.

L’esperienza dei fondatori dell’azienda, combinata con lo stile innovativo delle nuove generazioni, ha determinato l’attuale posizionamento competitivo di Angelico: un’impresa all’avanguardia nel produrre tessuti di qualità e una linea di abbigliamento al passo con l’evoluzione della moda.

L'eleganza è il risultato di uno stile che tiene conto del gusto contemporaneo combinato con una lavorazione eccellente.

L'esperienza viene riversata con passione in ogni capo creato da Angelico.

STORE: Biella, Castelguelfo, Fidenza, Franciacorta, Gaglianico, Guanzate, Ivrea, Manerba, Mondovì, Napoli, Palmanova, Scalo, Treviso, Valdichiana, Vercelli, Vicolungo

Sei alla ricerca di un'occasione per rinnovare il tuo guardaroba con capi eleganti e di qualità? Non perdere i saldi Angelico, disponibili sia in store che online. Grazie agli sconti fino al 50%, potrai trovare abiti, giacche, pantaloni e accessori uomo e donna ad un prezzo imperdibile. Scegli tra i tessuti pregiati e le linee raffinate per creare il tuo outfit ideale. La convenienza degli sconti si unisce alla comodità dell'acquisto online. Se preferisci provare i capi direttamente in negozio, potrai usufruire dei saldi anche presso i punti vendita fisici (Store Locator). Non perdere l'opportunità di vestire l'eleganza Angelico a prezzi vantaggiosi!

Il futuro è sempre più incentrato sulla digitalizzazione e Angelico ha colto l'opportunità di rivoluzionare la sua esperienza di acquisto online. Grazie al nuovo sito e-commerce, i clienti possono ora acquistare in modo ancora più efficiente e comodo i capi di alta qualità prodotti dall'azienda. Il nuovo sito, moderno e all’avanguardia, offre una vasta gamma di prodotti. Angelico dimostra quindi come sia possibile coniugare l'eccellenza e la tradizione artigianale italiana con la modernità e l'innovazione tecnologica per offrire un'esperienza d'acquisto unica e soddisfacente.

